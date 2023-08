رونالدو: فخور لمساعدة النصر على التتويج بالبطولة العربية

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة العربية للمرة الأولى، موجهًا الشكر لكل من شارك في هذ الإنجاز العظيم.

قاد رونالدو النصر للتتويج بكأس البطولة العربية بعد الفوز على الهلال بثنائية مقابل هدف سجلها النجم البرتغالي ، ليتوج بأول ألقابه مع النصر، وبكأس البطولة للمرة الأولى.

نشر رونالدو عدة صورة من التتويج بكأس البطولة العربية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا عليها:" فخور للغاية بمساعدة الفريق للفوز بهذه الكأس للمرة الأولى".

أضاف رونالدو:" شكرًا لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي لأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجواري دائمًا".

أتم رونالدو:" دعم رائع من مشجعينا، هذا الكأس أيضًا ملك لكم".

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه النصر والهلال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، والتي أقيمت في مدينة الطائف مساء السبت.

ووفقًا لـ صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة رونالدو بكدمة في الركبة خلال مواجهة الهلال، في كأس الملك سلمان للأندية.

وأضافت الصحيفة السعودية أن رونالدو سيغيب عن مواجهة الاتفاق والنصر، مساء غدًا الإثنين، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3