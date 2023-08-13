بولندا تجري استفتاء حول خطط إصلاح سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي

ستسمح بولندا، لمواطنيها بإبداء آرائهم حول الإصلاحات المقررة لسياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما إذا كان يتعين أن يكون إجباريا على الدول الأعضاء أن تأخذ حصة من المهاجرين، وهو اقتراح عارضته وارسو بشدة.

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، الخطوة في مقطع فيديو، اليوم الأحد، قائلا إنه سيتم سؤال المواطنين، ما إذا كانوا يؤيدون قبول آلاف المهاجرين غير الشرعيين، من الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار آلية القبول الإجباري، التي تفرضها البيروقراطية الأوروبية.

غير أنه لن يكون لنتيجة الاستفتاء، الذي سيجرى في 15 أكتوبر المقبل، في نفس اليوم الذي تجرى فيه الانتخابات البرلمانية البولندية، أي تأثير على خطط الإصلاح للاتحاد الأوروبي.

وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قد صوتوا في الثامن من يونيو الماضي، لصالح إصلاحات شاملة لنظام اللجوء، بأغلبية كبيرة كافية.

وطبقا لتلك الخطط، سيتم فحص طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين من دول، يقل معدل الاعتراف بها عن 20%، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في غضون 12 أسبوعا.

وتتعرض شعبية حكومة حزب "القانون والعدالة" لضغوط؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم والعديد من الفضائح، وتتهمها المعارضة بمحاولة حشد الناخبين في الاستفتاء، وإثارة المشاعر الشعبوية ضد طالبي اللجوء.

وذكر الحزب أنه إلى جانب قضية الهجرة، سيقرر الناخبون في الاستفتاء، الذي يجرى في أكتوبر المقبل، خصخصة الشركات المملوكة للدولة ورفع سن التقاعد.

وسيتم الإعلان عن قضية رابعة غدا الاثنين.