انتظام لاعبو سموحة الأجانب في التدريبات

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شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامى، مشاركة لاعبي الفريق الأجانب بالتدريبات بعد عودتهم من بلادهم بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بعد انتهاء مباريات الفريق السكندرى في الموسم الماضى.

وانتظم النيجيريان صديق أوجولا وأبوبكر ليادى، والتونسى ماليك بعيو والمغربى عبداللطيف بن قسو والبنينى دوكو دودو في مران الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ورفض أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، المعسكرات الخارجية لتجهيز الفريق السكندرى للموسم المقبل، وفضل البقاء داخل الإسكندرية والتدريب على ملاعب النادى.