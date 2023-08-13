قنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية تستأنف نشاطها رسميا

ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الأحد، أن القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية استأنفت أعمالها بشكل رسمي، وهو ما نقلته الوسائل عن وزارة الخارجية الإيرانية.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء، اليوم الأحد، عن رئيس ممثلية وزارة الخارجية في محافظة خراسان رضوي، أن «القنصلية السعودية في مدينة مشهد بدأت نشاطها فعليا، في فندق يسمى (ميثاق)».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل عدة أيام، أن سفارة المملكة العربية السعودية لدى بلادها قد بدأت أعمالها رسميا في طهران، منذ يوم الأحد الماضي، الموافق 6 من شهر أغسطس.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «إرنا»، الأربعاء الماضي، عن مصدر مطلع أن «السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليا في إيران، وذلك في أعقاب ما جرى من مباحثات، خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة، بوساطة صينية».

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن «السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا، في 6 من شهر يونيو الماضي».

وفي سياق متصل، قال السفير الإيراني المعيّن في الرياض، علي رضا عنايتي، الأسبوع الماضي، إن «الاتفاق بين بلاده والسعودية هو مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج».

وأضاف في مقابلة مع وكالة «تسنيم» الإيرانية، بقوله: «العراق أجرى محادثات مكثفة للخروج بنتائج مثمرة بين الطرفين، توجت في العاشر من شهر مارس الماضي، في بكين بقيادة صينية».

وأشار السفير الإيراني الجديد في السعودية، إلى أن بلاده فتحت صفحة جديدة في العلاقات مع الرياض، فور التوقيع على اتفاق عودة العلاقات الثنائية بين الطرفين.