الاتحاد الألماني يحقق في تعرض مهاجم جروتر فيورث لإساءات عنصرية

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا بعدما زعم جوليان جرين، مهاجم جروتر فيورث، تعرضه لإساءات عنصرية في المباراة التي فاز بها فريقه على هاليشر 1 / صفر في كأس ألمانيا أمس السبت.

وقال أنطون ناخراينر، رئيس لجنة الرقابة التابعة للاتحاد الألماني :" لا يتسامح الاتحاد الألماني لكرة القدم مع العنصرية والكراهية في ملاعبه. لا يوجد تسامح على الإطلاق. ووفقا لذلك، فإن لجنة الرقابة ستتدخل وتحقق في الأحداث".

من جانبه ،قال ألكسندر زونيجر مدرب فريق فيورث إن جرين " تم وصفه بالقرد عدة مرات من قبل الجماهير. وذلك لم يحدث مرة أو مرتين أو ثلاث مرات".

وأضاف :" الملعب كان ممتلئا بنسبة 95 %. كان هناك ما يكفي من الأشخاص الذين كان يمكنهم أن يتدخلوا. بكل بساطة ، فإن شيئا مثل هذا غير مناسب، سواء حدث هذا في فيورث ، نورنبرج، أو روستوك".

ووفقا للنادي، قال جرين إنه كان متفرجا واحدا طوال المباراة. وأضاف :" ولكنني لم أكن أرغب في أن يضايقنا هذا لأنني أردت حقا الفوز. وهذا أكثر ما يؤلمهم".

واعتذرت ليزا شوب، المتحدثة الرسمية باسم هاليشر، نيابة عن النادي مساء السبت، عن سوء سلوك بعض الجماهير بعد تصريحات زونيجر.