إندونيسيا تحتجز قارب صيد يرفع العلم الفيتنامي بمياهها الإقليمية

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احتجزت وكالة الأمن البحري الإندونيسية، قاربا يرفع العلم الفيتنامي تورط في عملية صيد غير قانوني في المياه الشمالية لبحر ناتونا بإقليم رياو الإندونيسي، أمس الأول الجمعة.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن يوهانس مسئول العلاقات العامة بوكالة الأمن البحري قوله في بيان صحفي: "أفاد مشغل الرادار بأن القارب لم يقم بتنشيط نظام التعرف التلقائي".

وأوضح أن قارب الصيد ناور وحاول الفرار عندما اقتربت السلطات منه.

وكشفت عملية التفتيش أن القارب كان يحمل 12 من أفراد الطاقم وكان يحمل 5 أطنان من الأسماك.

وذكرت "أنتارا" أنه بما أن القارب لم يكن لديه تصاريح صيد في المياه الإندونيسية، فقد تم اصطحابه إلى مياه مدينة باتام الساحلية بإقليم رياو لإجراء مزيد من التحقيقات.