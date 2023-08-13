شولتس يبدي تأييده لإجراء المزيد من المحادثات الدولية حول سبل إنهاء الحرب الروسية

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس، تأييده لإجراء المزيد من المحادثات الدولية حول سبل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، وصف شولتس، اليوم الأحد، اللقاء الذي عُقِد في مدينة جدة السعودية بهذا الخصوص في مطلع الأسبوع الماضي بأنه مهم للغاية، لكنه قال إن هذا فعلا هو مجرد البداية للأسف.

وفي الوقت نفسه، وصف السياسي الاشتراكي الديمقراطي المحادثات على مستوى مستشاري السياسة الخارجية بأنها شيء خاص للغاية.

وأضاف شولتس، أن اجتماع جدة حضره عدد أكبر من الدول بما في ذلك الصين أيضا، في إشارة إلى اجتماع مشابه عُقِد في كوبنهاجن في يونيو الماضي وتغيبت عنه الصين.

وتابع شولتس: "لهذا السبب من المنطقي أن نواصل إجراء هذه المحادثات؛ لأنها تزيد بشكل ملموس من الضغوط على روسيا لتدرك أنها سارت في طريق خاطئ، وأن عليها سحب قواتها ومن ثم يصبح السلام ممكنا".