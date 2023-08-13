ينطلق حفل افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة، مساء اليوم الأحد، في صالة المدينة الرياضية ببورسعيد، ومن المنتظر أن يحضر الحفل المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، والعديد من الشخصيات الرياضية المهمة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وبدأت أمس المباريات التمهيدية للبطولة، حيث شاركت 10 دول إفريقية في المنافسات، وتأخرت فرقة تشاد في استخراج تأشيراتها؛ مما أدى إلى تأجيل مباريات الفريق التشادي إلى اليوم الأحد.

ومن جهته، أكد المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة، أن البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في مدينة بورسعيد المصرية، تعد خطوة مهمة نحو الاستعداد لبطولة الألعاب الإفريقية التي ستقام في غانا في العام المقبل، حيث تم رسميًا إدراج لعبة كرة السرعة فيها ضمن الألعاب الجديدة التي انضمت إلى البطولة.

وكشف عن دعمه وتقديره للاتحاد المصري لكرة السرعة، وثقته في قدرة مصر على تنظيم هذه البطولة

وأشاد النائب الخطيب، بالجهود المبذولة من قبل المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي لكرة السرعة، في إدراج اللعبة ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية القادمة.

وأكد أن هذا المجهود يستحق الاعتراف والتقدير، موضحا أن استضافة مصر للبطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة تمثل تكريمًا للبلاد، وتعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاتحاد المصري من قبل أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة السرعة.

وأوضح حسام جبر المنسق الإعلامي للاتحاد، أنه من المقرر استمرار البطولة حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تشهد منافسات مثيرة وعروضًا رياضية ممتعة من قبل الفرق المشاركة، وتعد البطولة الإفريقية لكرة السرعة من أبرز الأحداث الرياضية في القارة الإفريقية، حيث تتنافس الدول المشاركة على لقب البطولة، وتظهر مهاراتها في رياضة السرعة.