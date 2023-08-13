ألمانيا: جهاز حماية الدولة يحقق في واقعة أداء تحية هتلر في مسيرة مؤيدة للمثليين

يحقق جهاز حماية الدولة في ألمانيا (شرطة مكافحة الجرائم) في اضطرابات تسبب فيها أشخاص يُحْتَمَل أنهم يمينيون متطرفون أثناء مسيرة "كريستوفر ستريت داي" المؤيدة للمثليين في مدينة فايسنفلس أمس السبت، وهي أول مسيرة من نوعها في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.



وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأحد إنه يُعْتَقَد أنه تم أداء تحية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر أثناء المسيرة، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل بسبب التحقيقات الجارية.



وأوضحت المتحدثة أن أكثر من 20 شخصا شاركوا في أعمال التشويش على المسيرة حتى قبل بدايتها وكان ذلك في سوق فايسنفلس الأمر الذي أدى إلى تأخير بدء المسيرة، وقالت إنه تم تحديد هوية المشاركين في هذه الأعمال وتحرير محاضر ضدهم.



ووفقا للشرطة، شارك نحو 600 شخص في مسيرة "كريستوفر ستريت داي" التي تطالب بحقوق المثليين، وتابعت أنه بعد وقوع هجمات قبل بدء المسيرة سارت بقية الفعاليات "بدون أحداث كبيرة".



كان حزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف حرض ضد المسيرة في وقت سابق حيث أطلق على وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق منشورات عبارات بعضها تضمن رهاب المثلية.



من جانبه، أكد مدير منطقة بورجنلاندكرايز، جوتس أولريش، بوصفه راعي الفعالية أن مثل هذه المواقف اليمينية المتطرفة توضح مدى أهمية إظهار الدعم. في الوقت نفسه، اعترف أولريش بأنه ليس من السهل على المثليين دائما الشعور بالقبول في المناطق الريفية.



ويبلغ عدد سكان مدينة فايسنفلس نحو 40 ألف نسمة، وكانت هذه المدينة هي مقر الدوقية إبان عصر الباروك وهي تقع في المثلث الحدودي لولايات سكسونيا وسكسونيا-آنهالت وتورينجن، وتعتبر بوابة منطقة زاله-أونشتروت وسط ألمانيا التي تشتهر بالقلاع ومزارع العنب.