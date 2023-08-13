تمر اليوم -13 أغسطس- ذكرى وفاة الاقتصادي الكبير ومؤسس بنك مصر، محمد طلعت حرب باشا، الذي توفي في 13 أغسطس 1941، عن عمر يناهز 74 عاما، بعدما أمضى رحلة عمرية طويلة في دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من السطوة الأجنبية.

وولد طلعت حرب في منطقة قصر الشوق بحي الجمالية في 25 نوفمبر 1867، وهو ينتمي بأصوله لمحافظة الشرقية، تخرج في مدرسة الحقوق المصرية ونال شهادة الليسانس عام 1889، واهتم بجانب دراسته للحقوق بالأمور الاقتصادية والأدبية والثقافية، وكان يجيد اللغة الفرنسية إجادة تامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولا تعد تجربة تأسيس بنك مصر، والذي يعد نموذجا لتأصيل الاقتصاد الوطني المستقل هي الأولى في مسيرة طلعت باشا حرب، بل سبقتها تجارب ومحاولات عديدة، ذكرها المفكر والفقيه القانوني المستشار طارق البشري، بكتابه "ثورة 1919 في تاريخ مصر المعاصر" الصادر عن دار الشروق.

- شركة مالية مصرية

يقول البشري: "لقد كان طلعت حرب من أهم النشطاء في الدعوة لهذا البنك منذ بداية القرن العشرين، واستطاع أن يؤسس شركة مالية مصرية للتعاون المالي في سنة 1908، ولكنه لم يشارك في مؤتمر 1911 لوجوده خارج مصر، عند انعقاد المؤتمر ولكنه أصدر في سنة 1913 كتابًا هامًّا بعنوان "علاج مصر الاقتصادي وإنشاء بنك المصريين" تحدث فيه عن علل الشقاء الاقتصادي في مصر خلال السنوات والعقود السابقة، ثم قامت الحرب العالمية الأولى ووضعت مصر تحت الحماية البريطانية فلم تُتح الظروف لتحقيق إنشاء البنك إلا في سنة 19020 بعد اشتعال ثورة 1919.

- زعيم حركة الاستقلال الوطني

ويكمل البشري: "وإذا كان سعد زغلول هو زعيم حركة الاستقلال الوطني في 1919، فإن طلعت حرب يعتبر الزعيم في حركة الاستقلال الاقتصادي التي كانت دعوته في أثناء الثورة، ثم صارت حركة ومشروعات تتحقق فعلا.

وجمع طلعت حرب بين التكوين الثقافي العام وبين المهنية الإدارية والمالية في حياته كلها، لقد ولد في سنة 1867 ودرس الحقوق واشتغل بالدائرة السنية التي كانت تدير أملاك الخديو، وصار رئيسا لإدارة المحاسبات، ثم مديرا للمنازعات، ثم مديرا لقلم القضايا، ثم كان مديرا لشركة كوم أمبو في مجال استصلاح الأراضي وبيعها، ثم الشركة العقارية، وكذلك عضوًا باللجنة الحكومية للتجارة والصناعة في سنة 1914، وغير ذلك من الأعمال الإدارية والمالية التي أكسبته ما صار إليه وما جمع من خبرات في تكوين المؤسسات المالية والاقتصادية بنجاح ملحوظ.