السعودية ترحب باستضافة مباريات الأندية السورية في مشاركاتها الرسمية

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، ترحيب "اتحاد القدم" باستضافة مباريات الأندية السورية في مشاركاتها الرسمية في مختلف البطولات.

وقال المسحل على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الـ77 في الطائف الذي عقد مساء السبت، برئاسة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن أبرز ما اشتملت عليه الاتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد العربي السوري لكرة القدم، التعاون على المستوى الفني، والرياضة السورية تزخر بمواهب سبق أن مثلت أندية سعودية وحققت معها البطولات، بحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد.

وأضاف: هناك برامج تعاون على مستوى الحكام والاستضافات، حيث إن هناك قرارات سابقة تمنع الاتحاد السوري من استضافة المباريات الرسمية في بلدهم، ونحن نرحب كاتحاد سعودي لكرة القدم باستضافتهم، كما كانت هناك استضافات سابقة لعدد من الأندية السورية والمنتخبات، وأيضاً ستكون هناك استضافات مستقبلاً.