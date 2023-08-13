وزير الاتصالات الإندونيسي يحث شبكات البث الإعلامي على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

حث وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي بودي اري سيتيادي، شبكات البث الإعلامي على تبني أحدث التكنولوجيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي.

ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، عن الوزير قوله في كلمة ألقاها بمناسبة العيد الوطني الـ90 للإعلام في جزيرة بينتان بإقليم رياو أمس السبت، إن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانية إحداث ثورة في إنشاء المحتوى ومشاركة الجماهير وتكنولوجيا الإعلان.

إلا أنه اعترف أيضا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق تحديات جديدة مثل فقدان الوظائف والمشكلات الأخلاقية.

وقال: "لذلك، من المهم بالنسبة لكل الجهات المعنية في صناعة البث الإعلامي أن تدرس تأثير التطور التكنولوجي على صناعة البث الإعلامي في المستقبل".