قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن الوزارة تعمل على مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات منذ أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى الانتهاء من استخراج الرقم القومي لـ 7 محافظات وطباعته على فاتورة الكهرباء على غرار تطبيق ذلك بمحافظة بورسعيد مؤخرا.

ونوه خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء السبت، إلى طباعة الرقم القومي للعقار على فواتير الكهرباء، لافتا أيضا إلى استصدار رقم قومي للشوارع على غرار العقارات وذلك في ظل التغيرات الطارئة مؤخرا على أسماء الشوارع.

وقال إن القانون يسهل من إجراءات المرافق في توصيل الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تقنين عملية التسجيل العقاري للمنشآت وأملاك الدولة، إلى جانب معاملات البيع والشراء على الوحدات السكانية، موضحا أن القانون لا يستهدف استصدار رقم قومي للمباني والعمارات وحسب ولكن أيضا الوحدات السكنية (الشقق) داخل الأبنية.

ولفت إلى رصد التعداد السكاني الصادر مؤخرا؛ إحصاء عدد المنشآت وفق الخرائط الجغرافية وباستخدام التصوير الجوي لتحديد طبقات المباني والأراضي والشقق، معقبا: «بدأنا بالتعاون مع وزارة الكهرباء في ربط كل شقة بالرقم القومي، وحصر 50% من العقارات إلى الآن ووضعها على قواعد البيانات».

وأكد أن القانون لن يستوفي أية رسوم من المواطن، مؤكدا أن الهدف يكمن في تسهيل الخدمات لتقديم خدمة رقمية مميزة في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وإصلاح منظومة الحكومة دون تحميل المواطن أية أعباء إضافية، مشيرا إلى عكوف الوزارة حاليا على استصدار الرقم القومي لجميع أملاك الدولة.

