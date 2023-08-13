الأهلي يفتح ملف التمديد مع كولر عقب عودته من سويسرا

استقر مسئولو النادي الأهلي على فتح ملف تجديد التعاقد مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، عقب عودته من فترة الإجازة بسويسرا، وذلك لرغبة إدارة الأحمر في فرض حالة من الاستقرار، خصوصًا مع الإنجازات التي حققها الجهاز الفني الحالي، خلال موسمه الأول.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد فتح باب المفاوضات مع مارسيل كولر في الفترة الماضية من أجل تمديد التعاقد بين الطرفين، إلا أن المدرب السويسري طلب الحصول على إجازة أولًا، قبل حسم قراره النهائي في هذا الشأن.

وبدأت إدارة الأهلي في تجهيز عرض لكولر يتضمن تحسين راتبه الحالي، لإقناعه بالاستمرار مع الأحمر والتجديد لموسمين إضافيين، حيث يتبقى في عقده الحالي موسم واحد فقط، وينتهي بنهاية الموسم القادم.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لفرض حالة من الاستقرار على الفريق، وإنهاء مرحلة كثرة تغيير الأجهزة الفنية التي عاشها الأحمر على مدار المواسم الماضية، وهو ما لم يعتاد عليه النادي في معظم تاريخه، إذ أصبح الهدف حاليًا البقاء على مارسيل كولر، لأطول فترة ممكنة، خصوصًا بعدما أثبت جدارته خلال الموسم الأول، الذي تُوج خلاله بـ 5 ألقاب، وحصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي سياق آخر، قرر مارسيل كولر ضم صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي المُعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا إلى قائمة الأحمر في الموسم الجديد، وذلك لقناعاته الهجومية به، خصوصًا بعد الجلسة التي جمعتهما قبل عدة أيام، ووعد خلالها اللاعب المدرب السويسري ببذل كل ما في وسعه، لخدمة الفريق.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي ضم صلاح محسن، البالغ من العمر 24 عامًا لمعسكر الفريق في النمسا، والمُقرر أن يستمر لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 28 أغسطس، على أن ينتهي يوم 6 سبتمبر القادم، إذ يعود بعدها الأحمر إلى القاهرة، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.