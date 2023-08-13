كشف المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، عن توقيع بروتكول تعاون بين الري والزراعة والمالية لتقديم قروض ميسرة للمزارع لمد شبكة الري الحديثة.

وشدد خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، على ضرورة تحول المزارع للري الحديث بدلًا من الغمر؛ وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات.

وفيما يتعلق بالترع، أكد أن تغطيتها بمثابة قنابل موقوتة ومن أكبر الأخطاء مؤكدًا أن تأهيل الترع وتبطينها هو الأفضل، وأن الدولة مستمرة في تبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن شبكة الترع في مصر تبلغ حوالي 33 ألف كيلو متر، والدولة تعمل على تطهيرها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن هناك العديد من المساقي الصغيرة داخل الأراضي يجب أن يطهرها الأهالي على نفقاتهم الخاصة، بمساعدة الجمعيات الزراعية.

ولفت إلى ضرورة عدم إلقاء القمامة في الترع، نظرًا لارتفاع تكلفة إزالتها، ما يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة، مع وجود بعض التقصير من بعض المزارعين في تطهير المراوي والمساقي.

وعن المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها المدن الساحلية، طمأن رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والزراعة، المصريين وعدم الخوف من هذه المسألة، خاصًة وأن الدولة تنفق الكثير من المليارات لحماية شواطئ بورسعيد والإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح.