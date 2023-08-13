البورصة تصعد وتقترب من 18 ألف نقطة مجددا

صعدت البورصة المصرية، اليوم الأحد، مجددا، بعد انخفاضات طفيفة في الجلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي، وإن كانت حققت بعض المكاسب في مجمل الأسبوع، واقترب المؤشر الرئيسي مجددا من 18 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.8%، ووصل إلى مستوى 17856.1 نقطة.

وكان المؤشر قد وصل في الأسبوع الماضي لمستوي 17940 نقطه حيث واجه عنده بعض عمليات جني الأرباح وأغلق الأسبوع عند 17710 نقطة.

ويشهد المؤشر عند مستوى المقاومة 18 ألف نقطة تذبذبا كبيرا منذ عدة جلسات، بسبب الصعود وعمليات جني الأرباح في ظل استمرار التداول أعلي مستوي الدعم 17300 نقطة.

وقال متعاملون في السوق إن مستوي المقاومة الأول وهو 17800 نقطة تجاوزه المؤشر الرئيسي اليوم، تحركا نحو 18 ألف نقطة.

ويقف الدعم الثانوي الأول عند 17700 نقطة. "وفي حالة كسره ، سيعيد المؤشر اختبار مستوى 17500 نقطة، وهو المستوى الذي نتوقع أن يعيق الهبوط" وفق أحد بنوك الاستثمار.