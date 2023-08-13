تايوان تعلن عن رغبتها في تخفيف قواعد الحدود للسياح الصينيين

ذكر مسؤول أن حكومة تايوان أعربت عن رغبتها لبكين في أن يرفع الجانبان في آن واحد الحظر المفروض على السياح، لكن لم ترد بكين بعد

وقال رئيس الوزراء، تشن شيان جين، أمس الأول الجمعة أن تايوان ستعيد فتح حدودها قريبا أمام السياح الصينيين، القادمين من بلد ثالث، حيث تتعرض الحكومة لضغوط لكسر الجمود بين تايوان وبكين، والذي عرقل السياحة عبر المضيق، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.

وفكرة السماح للسياح الصينيين، بالسفر من مكان ثالث، خارج الصين، قيد نقاش داخل الحكومة منذ فترة طويلة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل حول كيفية تنفيذ السياسة الجديدة قريبا، طبقا لما ذكره تشن على فيسبوك، مساء أمس الأول الجمعة.

وجاء منشور تشن، بعد يوم واحد من إعراب مجموعات الأعمال وشركات السياحة المحلية عن إحباطها إزاء المأزق الذي يكتنف السفر عبر المضيق، والذي بدأ في عام 2016 .

وأبقت بكين على حظرها على المجموعات السياحية القادمة إلى تايوان، حتى بعد أن أعلنت يوم الخميس الماضي أنها أضافت 78 دولة أخرى إلى قائمة الوجهات التي يسمح للسياح الصينيين التوجه إليها في مجموعات سياحية، بعد أن خففت قيود السفر بشأن كوفيد-19، في يناير الماضي.