وفاة سنغافوري متأثرا بداء المرتفعات الحادة على جبل كليمنجارو بتنزانيا

لقي رجل سنغافوري (28 عاما) حتفه متأثرا بإصابته بداء المرتفعات الحادة، وهو داء يصيب بعض الأشخاص الذين يتواجدون في ارتفاعات شاهقة، وذلك خلال محاولته تسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا.

وفي منشور على موقع فيسبوك أمس السبت، قالت مجموعة "ادفنتشرز انليمتد" الاستكشافية، إن أحد أعضاء الفريق ويدعى "داريل في" لقي حتفه خلال بعثة التسلق.

ولم يتضح بعد متى توفي المتسلق "داريل في"، إلا أن البعثة كانت في رحلة خلال الفترة من 3 إلى 11 أغسطس.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية اليوم الأحد عن المجموعة قولها إن "داريل في" وغيره من أعضاء الفريق كانوا يخضعون لفحص مستويات الأكسجين ومعدل ضربات القلب يوميا وتم أيضا فحصهم لاكتشاف أعراض مرض المرتفعات الحادة .

وقالت "ادفنتشرز انليمتد" في المنشور إن "قراءات داريل كانت طبيعية طوال أيام الرحلة. ومع ذلك، في صباح يوم الصعود إلى القمة، انخفضت مستويات الأكسجين لديه وارتفع معدل ضربات قلبه. ووفقا لبروتوكول السلامة، تم اتخاذ قرار بأن يتوقف عن الصعود وأن ينزل من الجبل بصحبة مرشد".

وأضافت "للأسف، بسبب بداية داء المرتفعات الحادة ، ومضاعفاته الصحية الخطيرة، تدهورت حالته وتوفي. وكان سبب الوفاة هو الاختناق".