الري تكشف حقيقة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية

كشف محمد صالح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، عن حجم المياه المستهلكة في مصر، مؤكدًا أنه يتم استهلاك حوالي 81 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

وأضاف خلال حوار له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الفارق يتم تعويضه عن طريق إعادة تدوير المياه واستخدامها مرة أخرى، منوهًا أن المياه المستخدمة مجال الري الزراعي بدرجة كفاءة تصل إلى 80%، وهي من أعلى النسب في العالم؛ وذلك نظرًا لإعادة تدويرها 4 مرات تقريبًا.

وأفاد بأن مصر تستهلك 10 مليارات متر مكعب للشرب فقط سنويًا، أي خُمس حصة مصر من نهر النيل، وباقي حصة المياه تذهب للزراعة والصناعة، موضحًا أن الزيادة السكانية تشكل خطرًا كبيرًا على ملف المياه؛ وذلك في ظل ثبات حصة مصر من المياه.

وذكر أن مصر تعتبر من أكبر الدولة التي لديها خبرة كبيرة في مجال الري، وتبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع، وذلك من خلال تباع أساليب جديدة في ري الأراضي الزراعية؛ من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وعن حقيقة أن مصر تعوم على بركة كبيرة من المياه الجوفية، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.



