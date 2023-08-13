 سيارة متنقله للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات بقنا الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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سيارة متنقله للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات بقنا الثلاثاء المقبل

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 11:04 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 11:04 م

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إنه سيتم تسيير سيارة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، لدعم صحة المرأة المصرية وذلك في إطار حملة "100 يوم صحة".

وأشار وكيل صحة قنا، إلى أنه سيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتشخيص وإجراء العلاج اللازم للسيدات، وذلك من الثلاثاء المقبل 15 أغسطس وحتى 20 أغسطس الجاري.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة" تعتبر نتاجا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.


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