زعيم حزب الشعب الباكستانى يصف شباب بلاده بأنه الضمانة من أجل مستقبل أفضل

وصف بيلاوال بوتو زارداري رئيس حزب الشعب الباكستاني شباب بلاده بأنهم الضمانة لمستقبل أفضل لباكستان، وأضاف أنه ليست هناك الآن قوة يمكنها إيقاف البلاد عن التقدم حيث يصمم الشباب على مواجهة جميع التحديات وتولي القيادة في جميع المجالات .

ونقلت وكالة " اسوشيتد برس أوف باكستان " اليوم السبت عن زاردارى قوله في رسالته في اليوم العالمي للشباب بأنه واثق من أن جيل الشباب لديه الإمكانية للقيادة من أجل تقدم باكستان المزدهرة والقوية والتقدمية .

وأشار إلى أن "باكستان دولة محظوظة بأن أكثر من 63 مليون من سكانها من الفئة العمرية بين 15 و 33 عاما. ولذا فأكبر قيمة في باكستان هي شبابنا".

وأضاف زارداري أن حزب الشعب الباكستاني لا بد ألا يضيع أي فرصة لاستغلال مواهب الشباب من أجل تقدم البلاد ورخائها ومنحهم أكبر الفرص في هذا الصدد.