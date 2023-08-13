هيئة السكك الحديدية الألمانية: المسافرون داخل ألمانيا يفضلون القطارات على الطيران

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن أغلب المسافرات والمسافرين لقضاء عطلات مثلا داخل ألمانيا يتنقلون بين المدن بالقطار بدلا من الطائرات.

وتابعت الهيئة في بيانات تم نشرها اليوم الأحد أن رحلات القطارات إلى المدن الكبرى السبع بألمانيا، وهي برلين وهامبورج وميونخ وكولونيا ودوسلدورف ولايبتسيج، زادت خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة تتراوح بين 18 و29% مقارنة بما كانت عليه في الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي.

ومقارنة بالنصف الأول من عام 2019، أي قبل وباء كورونا، شهدت أيضا الرحلات إلى المدن بالقطارات زيادة.

وفي المقابل ظل الطلب على الطيران الداخلي بألمانيا متراجعا خلال النصف الأول من هذا العام.

وبحسب الرابطة الاتحادية لشركات قطاع الطيران بألمانيا (بي دي إل)، فإن عدد المقاعد المتاحة في رحلات داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية وصلت إلى نصف ما كانت عليه فقط قبل وباء كورونا. وأضافت الرابطة أنه في النقل الداخلي بألمانيا هيمن الاتجاه نحو التحول إلى استخدام الطرق والسكك الحديدية وخيارات الاتصال الرقمي بدلا من الطيران.