غزل المحلة يتعاقد مع لاعب فيوتشر

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أعلن نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، عن التعاقد مع محمد أحمد عبدالحميد «قطة» لاعب فيوتشر، لدعم مركز خط الوسط في صفقة انتقال حر.

ووقع محمد «قطة» على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، بناءً على طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد احتلاله المركز السابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، جمعها بالفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 مواجهات، فيما تلقى الخسارة في 17 لقاء.