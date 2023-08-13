 السعودية تكمل شراء مبكرا لأدوات دين محلية بـ35.7 مليار ريال وتصدر صكوكا جديدة - بوابة الشروق
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السعودية تكمل شراء مبكرا لأدوات دين محلية بـ35.7 مليار ريال وتصدر صكوكا جديدة

د ب ا
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 9:57 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 9:57 م

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، اليوم الأحد، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024، 2025، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال(الدولار يساوي 3.75 ريال).

وأشار المركز إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.

كما تعد هذه المبادرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وقال المركز إنه "قام بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، وبلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.

وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033.

فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038.

يذكر أنه تم تعيين كلاً من "إتش إس بي سي" العربية السعودية و"الأهلي كابيتال" و"الراجحي المالية" وبشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

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