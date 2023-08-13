جالطة سراي يتعادل سلبيا مع قيصري سبور في الدوري التركي

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تعادل فريق جالطة سراي مع مضيفه قيصري سبور سلبيا، مساء السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري التركي الممتاز، والتي شهدت أيضا فوز هاتاي سبور على بينديك سبور 5 / 1، وقاسم باشا على أنقرة جوجو 3 / 2 ، وتعادل قونيا سبور مع اسطنبول سبور 1 /1.

وتقاسم فريقا جالطة سراي وقيصري سبور نقاط المباراة بعدما فشلا في تسجيل الأهداف.

وفي المباراة الثانية، فاز هاتاي سبور على بينديك سبور 5 / 1.

وسجل أهداف هاتاي سبور كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة الثالثة، وجوركيم ساجلام في الدقيقة 23 وبيرتوج يلدريم في الدقيقة 46 وفيسايو باشيرو (هدفين) في الدقيقتين 57 و85، فيما سجل هدف بينديك سبور تورام في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

كما اقتنص قاسم باشا فوزا مثيرا من ضيفه أنقرة جوجو 3 /2.

وتقدم قاسم باشا بهدفين عن طريق أيتاش كارا ومامادو فال في الدقيقتين 30 و70.

وعاد أنقرة جوجو إلى المباراة وأدرك التعادل بواسطة افكان بكيروجلو ورينالدو سيفاز في الدقيقتين 74 و78 لكن مرتضى بن وناس تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لقاسم باشا في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الرابعة تعادل قونيا سبور مع اسطنبول سبور 1 /1.

وتقدم ابراهيم يلماز بهدف لاسطنبول سبور في الدقيقة السادسة ثم تعادل سوكول سيكاليشي لقونيا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ثنائي اسطنبول علي يسار وأوكان أردوغان كما طرد عادل ديميرباج لاعب قونيا.