 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال


نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 11:48 ص

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا "تلمودية"، ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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