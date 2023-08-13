وزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة للتعاون مع الحكومة الجديدة في كمبوديا

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بكين مستعدة للتعاون مع الحكومة الجديدة في كمبوديا، من أجل بناء علاقات "عالية الجودة"، بينما يستعد رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، لتسليم القيادة إلى ابنه.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن وانج التقى بهون سين في بنوم بنه اليوم الأحد، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية. كما التقى بملك كمبوديا ورئيس الوزراء المكلف هون مانيه ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، خلال زيارته التي بدأت أمس السبت.

جدير بالذكر أن الحزب الحاكم في كمبوديا كان قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الشهر الماضي، حيث قال هون سين إنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء بعد أن أمضى نحو أربعة عقود في السلطة.

وقال السياسي القوي (70 عاما) إنه اتخذ القرار للحفاظ على استقرار البلاد، وأنه سيستقيل مع وزراء آخرين بارزين في حكومته، لتمهيد الطريق أمام جيل أكثر شبابا من السياسيين.

وسيؤدي رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية بشكل رسمي في 22 أغسطس الجاري بعد التصويت على الثقة