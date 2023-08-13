منح للمتفوقين علميا ورياضيا وأبناء الشهداء من جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء

أعلنت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بفروعها الثلاث "شرم الشيخ، طور سيناء، رأس سدر"، عن منح كاملة بتخفيض 50% للطلاب بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة تخصص 10 منح سنويا لدعم أبناء المحافظة، كما قرر مجلس أمناء الجامعة تخصيص 20 منحة بتخفيض 50% لأبناء المحافظة، إضافة إلى أنه يوجد منح لبعض الكليات الجديدة، مثل الصناعات التكنولوجية وما يماثلها.

وأكد رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الأحد، أن الجامعة تلتزم بقواعد وزارة التعليم العالي للمتفوقين علميا ورياضيا، وأبناء الشهداء، ومصابي العمليات الحربية.

وأوضح، أن الجامعة من جامعات الجيل الرابع التي ترتبط بالمجتمع، وكل برامجها تتناسب مع طبيعة سوق العمل الحالي، ومجهزة بأفضل المعامل، ويحظى طلابها بالتدريب العملي لبرامجها العملية لاكتساب خبرات حقيقية على أرض الواقع.