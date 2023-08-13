وزارة الخارجية الصينية تدين زيارة نائب رئيسة تايوان لأمريكا

انتقدت وزارة الخارجية الصينية، زيارة نائب رئيسة تايوان لاي تشينج - تي إلى أمريكا، التي تنتهي بزيارته إلى باراجواي، قائلة إن الخطة تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين واحدة.

وجاء في بيان صدر اليوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم الوزارة، إن الصين تعارض بقوة أي شكل من أشكال التفاعل الرسمي بين أمريكا ومنطقة تايوان"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأدان البيان، قرار أمريكا بالترتيب لتوقف نائب رئيسة تايوان في الولايات المتحدة، قائلا إنه يقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها.

ووصل نائب رئيسة تايوان لاي تشينج - تي، في وقت سابق إلى نيويورك، مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، حيث سيتوقف هناك، في طريقه إلى باراجواي، الحليف الدبلوماسي لتايوان في أمريكا الجنوبية.

وكان في استقبال نائب رئيسة تايوان لدى نزوله من سلم الطائرة بمطار "جون إف.كينيدي" الدولي، انجريد لارسون وهي المديرة الإدارية للمعهد الأمريكي بمكتب شئون تايوان في واشنطن، بالإضافة إلى هسياو بي خيم، مبعوثة تايون لدى أمريكا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.