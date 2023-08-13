شعبة الأدوات المكتبية: انخفاض أسعار الكتب الخارجية بالفصل الدراسي الثاني

قال محمد الصفطي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأدوات المكتبية شهدت انخفاضات طفيفة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى انعكاس قرار إلغاء فتح الاعتمادات المستندية على تيسير إجراءات العمليات الاستيرادية، قائلا: «هذا العام توفرت المنتجات بشكل أكبر.. وساعد ذلك على انخفاض الأسعار».

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، إلى توافر جميع المنتجات المكتبية بالأسواق، مشيرا إلى نجاح خطة الدولة بشأن دعم الصناعات المحلية في خلق حالة من التنوع بين المنتجات المحلية ونظيرتها المستورة وتوفير بدائل بأسعار مناسبة.

وعلى صعيد أسعار الكتب الخارجية، أشار إلى تراوح مستوى الارتفاعات بين 30 إلى 40 % قياسا بأسعار العام الماضي، موضحا أن التسعير يخضع لعناصر التكلفة والتي تشمل (الأوراق- الأحبار- قطع غيار ماكينات الطباعة- حقوق المؤلف- الدعاية- النسخ المجانية المقدمة للمدرسين).

ولفت إلى ارتفاع سعر الورق عالميا وزيادة تكلفة الاستيراد على نحو كبير خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى اضطرار دور النشر إلى شراء وتخزين الأوراق بالتزامن مع فترة الارتفاعات الكبيرة بين يناير إلى مارس الماضي؛ استعدادا لطباعة الكتب.

وتوقع تراجع أسعار الكتب الخارجية للفصل الدراسي الثاني في ظل تجهيز دور النشر للأوراق خلال الفترة الحالية بالتزامن مع انخفاض تكلفة الورق، معقبا: «للأسف الفترة الماضية سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية هو أن دور النشر اشترت بتكلفة عالية».