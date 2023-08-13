يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 22

كاترين 34 17

الطور 35 26

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 23

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 29

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 41 29