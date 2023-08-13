ترامب: لدي دليل قاطع على تزوير انتخابات 2020

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن «لديه دليل قاطع على تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020»، مشيرًا إلى أن وزارة العدل لا ترغب بمناقشة أدلة التزوير.

وأضاف في منشور عبر منصة «تروث» للتواصل الاجتماعي، مساء الأحد، أن «النظام الأمريكي برمته كاذب وفيه خلل»، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية».

وأشار إلى أن «الادعاء العام غير مهتم بالعدالة ويتجاهل أدلة تزوير الانتخابات»، قائلًا إن «تزوير الانتخابات وقع بمقاطعة فولتون في ولاية جورجيا».

وحذرت قاضية فيدرالية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الإدلاء بتصريحات «تحريضية»، قد تعرقل جهود تعيين هيئة محلفين حيادية، قبل محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020.

لكن القاضية تانيا تشوتكان، حكمت بأن ترامب يمكنه نشر بعض الأدلة غير الحساسة التي قد يكشف عنها المدعون لفريقه القانوني.

وكان إصدار هذا القرار يوم الجمعة، بمثابة ضربة للمستشار الخاص، الذي أعرب عن قلقه من أن ترامب، قد يكشف خلال المحاكمة عن معلومات سرية ويضغط على الشهود.

وفي جلسة استماع استمرت 90 دقيقة في العاصمة واشنطن، قالت القاضية إن القضية التاريخية تسير بشكل طبيعي.

وقالت: «إنه متهم بتهمة جنائية، وستطبق عليه القيود مثل أي متهم آخر».

وأضافت: «حقيقة أن المتهم يشارك في حملة سياسية (رئاسية)، لن تسمح له بأي أمر أكثر أو أقل من أي متهم آخر في قضية جنائية».

ويعد الحديث حول ما يحق لترامب الكشف عنه علناً أحد المعارك التي تدور بين الفريق القانوني للرئيس السابق والمدعين الفيدراليين.