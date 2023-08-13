المسبار القمري الروسي لونا 25 يرسل أول بياناته من أدواته العلمية

قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الأحد، إن أول مهمة قمرية روسية منذ ما يقرب من نصف قرن قد أدارت بنجاح أدواتها العلمية، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية تاس.

وأوضحت الوكالة، أن المسبار الفضائي "لونا 25" نقل منذ ذلك الحين البيانات الأولى من أدواته إلى الأرض، والتي يتم تقييمها الآن، وفقا لما ذكرته تاس.



وتم إطلاق المختبر الذي يبلغ وزنه 1800 كيلوجرام يوم الجمعة الماضي من ميناء فوستوتشني الفضائي ومن المقرر أن يدخل مدارا حول القمر يوم الأربعاء المقبل قبل الهبوط المخطط له بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 21 أغسطس.



يذكر أن "لونا 25" هو جزء من البرنامج القمري الروسي الذي يسعى إلى بناء محطة فضائية على سطح القمر بحلول عام 2040. وكانت آخر مرة أرسلت فيها موسكو "لونا-24" إلى القمر في عام 1976، عندما كانت روسيا آنذاك جزءا من الاتحاد السوفييتي.

وسيساعد "لونا 25" في تطوير تقنية للهبوط السلس وللقيام بذلك، سيقوم بجمع وتحليل عينات التربة من القمر.

وتشمل التحقيقات العلمية المخطط لها أيضا دراسة الطبقات السطحية في منطقة القطب الجنوبي للقمر، والغلاف البيئي.