الرئيس الإيراني: التنفيذ الصحيح والكامل للدستور يضمن الحرية والاستقلال

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن متابعة التنفيذ الصحيح والكامل لبنود الدستور تضمن الاستقلال والحرية، ومن شأنها أن تؤدي الى معالجة مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة.

وقال رئيسي، في اجتماع "هيئة متابعة تنفيذ الدستور" مساء أمس السبت، إن القانون يعتبر رئيس الجمهورية مسؤولا عن تنفيذ الدستور، وإن احصاء وإعلان الامكانات غير المفعلة في الدستور من واجبات هذه الهيئة، مؤكدا ضرورة البحث عن سبل التنفيذ الكامل للدستور، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف رئيسي، أن الدستور وثيقة فاعلة وراقية، متابعا أنه على هيئة متابعة تنفيذ الدستور باعتبارها المسؤولة عن متابعة التنفيذ الجيد للدستور، أن ترصد الحالات التي يحتاج تنفيذها الى متابعة.

وقال الرئيس الايراني، إن صياغة القانون الجيد والمصادقة عليه، شرط ضروري ولكنه غير كاف، مبينا أن متابعة التنفيذ الصحيح والكامل لمحتوى الدستور، تضمن الاستقلال والحرية، ومن شأنها ان تؤدي الى معالجة مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة.

ودعا رئيسي، أعضاء هيئة متابعة تنفيذ الدستور إلى المساعدة في تحسين تنفيذ الدستور، والعمل على رفع مستوى استفادة المواطنين من إمكانياته.