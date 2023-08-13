إجلاء أكثر من 2000 شخص في أقصى شرق روسيا بسبب الفيضانات

قالت وزارة الطوارئ الروسية، عبر قناتها على تليجرام اليوم الأحد، إنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص، من بينهم 405 أطفال، في منطقة بريموري الواقعة في أقصى شرق روسيا بسبب الفيضانات.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم إجلاء أكثر من 2000 شخص من بينهم 405 أطفال في بريموري"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء

وأضاف البيان أن "المياه عزلت ما مجموعه 28 منطقة مأهولة بالسكان".

وأوضح البيان أنه "تم فتح 13 مأوى مؤقت تستوعب 550 شخصا، من بينهم أكثر من 160 طفلا. وستبدأ فرق الكهرباء استعادة إمدادات الطاقة بعد انحسار المياه من المحطات الفرعية".

ولا يزال ما مجموعه 4368 منزلا ومساحة تقدر بـ 5654 ياردة و 43 من طرق السيارات مغمورة بالمياه في 16 بلدية.

ويشارك فى جهود الاغاثة نحو 653 شخصا و 205 مركبات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في منطقة بريموري أن المياه ستستمر في الارتفاع حتى 17 أغسطس على الأقل.

وهطلت أمطار غزيرة على بريموري في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس، مما أدى إلى فيضان العديد من الأنهار على ضفافها.

وتعد مدينتا أوسوريسك وسباسك دالني أكثر المناطق تضررا. وقالت الخدمة الصحفية لإدارة مدينة أوسوريسك، لوكالة تاس، إن فيضان هذا العام كان الأسوأ منذ نحو عقد من الزمان.

وتم إعلان حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي في 21 بلدية في منطقة بريموري.