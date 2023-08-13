سفينة حربية روسية تطلق أعيرة نارية تحذيرية لإيقاف سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا

أطلقت سفينة حربية روسية، أعيرة نارية تحذيرية لإيقاف سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في موسكو.

وقال المسئولون، إن قارب الدورية الروسي فاسيلي بيكوف، أوقف اليوم الأحد، سفينة الشحن التي كانت ترفع علم دولة بالاو في المحيط الهادئ، والتي أشارت إليها الوزارة باسم سوكرا أوكان.

وفي البداية، لم تكن هناك أي تأكيدات بشأن الواقعة من جانب تركيا أو أي أطراف أخرى.

وقالت الوزارة، إن سفينة الشحن كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل الأوكراني، وهو أحد أكبر موانئ الحبوب بأوكرانيا، على نهر الدانوب، في الساعة 0640 صباحا بتوقيت موسكو (0340 بتوقيت جرينتش)، ولم تستجب لمطالبتها بالتوقف، ثم تم إطلاق أعيرة نارية تحذيرية من أسلحة آلية، فتوقفت السفينة.

وجرى استخدام مروحية لنقل الجنود لفحص الشحنة.

وبعد إجراء الفحص، تمكنت السفينة من مواصلة رحلتها إلى ميناء إسماعيل.