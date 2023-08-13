مسئول أردني: نسعى للاستفادة من خبرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري

قال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إنّ الديوان يسعى للاستفادة من خبرات وتجارب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري.

وأضاف في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد: «نسعى للاستفادة من الخبرات والتجارب، بحيث لا نبدأ العمل من الصفر، ولكن نوفر وقتا وجهدا ومالا».

وأشار إلى أن العلاقة ما بين ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، تتسم بالعمق والواقعية.

وفي سياق آخر، نوه أن «جائحة كورونا كان لها انعكاسات نفسية سلبية على الموظف في أداء مهام عمله»، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى التعليم عن بعد غيّر مفاهيم كثيرة.

وشدد على الحاجة إلى عمل متكامل بين أجهزة الخدمة المدنية؛ من أجل تطوير الموارد البشرية، للتعافي من هذه المرحلة التي استمرت عامين ونصف العام، وأثرت في حماس الموظفين لوظائفهم.

وأكد ضرورة التركيز على الجانب البحثي في التعامل مع الموظفين، وألا يكون الجهاز الحكومي شكلا من أشكال البطالة المقنعة، مشددًا على أهمية تحديد الأولويات بدقة، وماهية الوظائف التي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة.

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