قصف تركي لمواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق

شنت الطائرات الحربية التركية، اليوم الأحد، غارات استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي دهوك.

وقال المصدر لوكالة «شفق نيوز»، إن الغارات شنت على مواقع تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني، في منطقة قريبة من ناحية ديرلوك، التابعة لقضاء العمادية شمال مدينة دهوك.

وأوضح المصدر، أن الهجوم وقع في ساعات الصباح، وكانت المواقع المستهدفة تبعد حوالي 2 كيلومتر عن مركز الناحية، دون توفر معلومات حول الخسائر الناجمة عن هذه الغارات

وتشن تركيا بين الحين والآخر هجومًا على مواقع في إقليم كردستان، تدعي أنها تابعة إلى حزب العمال الكردستاني المعارض.

وأكد عضو حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، تحرك القوات التركية لشن عمليات عسكرية جديدة في إقليم كردستان.

وقال موس في حديث لـ«بغداد اليوم»، اليوم الأحد، إن «القوات التركية وخلال الايام الماضية، حفرت مجموعة من الخنادق قرب قضاء زاخو، وأيضًا قرب جبل متين في قضاء العمادية بمحافظة دهوك».

وأضاف أن «هناك انتشارًا للطائرات المسيرة داخل محافظة دهوك، وتهدف لتصوير الأجواء والقيام بعملية عسكرية»، قائلًا إن «القصف الأخير الذي استهدف مواقع مختلفة في السليمانية ودهوك، تمهيد لعملية عسكرية برية».