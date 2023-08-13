استقبل صباح اليوم السبت رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، والمحتجز منذ أكثر من أسبوعين منذ الإطاحة به في انقلاب، طبيبه فى أول زيارة يتلقاها بازوم.



وقال المستشار الرئاسي عبدالرحمن إنصار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلا عن الطبيب إن بازوم /63 عاما/ وزوجته وابنه بصحة جيدة.

وقبل زيارة الطبيب للقصر الرئاسي، كان هناك قلق كبير بشأن حالة الرئيس وأسرته.

وانتقدت الأمم المتحدة والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان ظروف احتجاز رئيس الدولة، الذي اعتقله الحرس الرئاسي وأطاح به في 26 يوليو.

وكان بازوم قد قال مؤخرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه أجبر على تناول طعام جاف. وقال إن ابنه حرم من العلاج على الرغم من إصابته بمرض في القلب.

وأضاف: "لم أحصل على كهرباء منذ 2 أغسطس ولا اتصال بأحد منذ 4 أغسطس، لا يسمح لي باستقبال أفراد عائلتي (أو) أصدقائي الذين جلبوا لنا الطعام والسلع الأخرى".

وفي الانقلاب الصادم، اعتقل الحرس الرئاسي في النيجر بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني بازوم من مقر إقامته. كما انضمت فروع أخرى من القوات المسلحة إلى الانقلاب، وحلت جميع المؤسسات الدستورية.

وتولى تشياني السلطة وأعلن نفسه رئيسا للدولة.

وبعد قمة مهمة في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس الأول الخميس أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تعليمات لقادتها العسكريين بتشكيل قوة تدخل لاحتمال انتشارها في النيجر لكنها شددت على أن الأولوية الرئيسية هي المضي قدما بالوسائل السلمية.