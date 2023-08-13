انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي في مكة بمشاركة 150 عالما ومفتيا

انطلقت في مكة السعودية، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة.

ويستمر المؤتمر الذي تنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، لمدة يومين، ويدعو لنشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والتطرف.

ورحّب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالوفود المشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي امتدادًا لجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال التي نصّ عليها الدين الإسلامي الحنيف، ونشر رسالتها السامية في جمع الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما يحقق للدول الإسلامية ودول العالم، السلام والاستقرار والازدهار.

وتناقش جلسة الأعمال الأولى "جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية".

ويتابع المؤتمر أعماله في يومه الثاني غدا الإثنين بثلاث جلسات، تبدأ بمناقشة "الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلًا وجهودًا"، و"جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب".

ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة تحت عنوان "جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال".