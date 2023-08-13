الادعاء العام الأوكراني يعلن مقتل 500 طفل منذ اندلاع الحرب في كييف

كشف الادعاء العام في أوكرانيا، اليوم الأحد، عن مقتل 500 طفل حتى الآن، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكر مكتب المدعي العام في كييف، في بيان له اليوم، أن 1100 طفل آخرين أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة، مرجحًا أن يكون العدد الفعلي أعلى في ظل استمرار تحقيق السلطات بشأن الإصابات التي وقعت في مناطق الحرب وفي تلك التي استعادتها القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وبحسب البيان، فإن العدد الأكبر للقتلى والجرحى من الأطفال كان في منطقتي "دونيتسك وخاركيف" الواقعتين شرقي البلاد بالقرب من خط المواجهة، تليهما منطقة العاصمة كييف، وخيرسون في جنوب أوكرانيا.

ويشار إلى أن القضاء الأوكراني يسجل الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الحرب، ويجمع أدلة يمكن استخدامها في محاكمات لمحاسبة روسيا.