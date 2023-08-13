أبو العيون رئيسا للغرفة التجارية في أسيوط بالتزكية

عقدت الغرفة التجارية بأسيوط مساء اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بأسماء المعيين بالمجلس، وتكليف الغرفة التجارية بانعقاد اجتماعها الأول، وتشكيل هيئة المكتب.

وحصل كل من عمرو أبو العيون على منصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية من أعضاء المجلس، وعلي عبد العزيز الشريف على منصب النائب الأول، والدكتور الحلفاوي محمد خليل علي منصب النائب الثاني، ومحمد كمال أحمد على منصب أمين الصندوق، وأحمد محمود حسن على منصب أمين صندوق مساعد، وعماد الدين تغيان على منصب السكرتير العام.

ورحب عمرو أبو العيون بالأعضاء الجدد بالمجلس وهم "صابر خلة، وناصر عبد البديع"، معربًا عن تمنياته بمزيد من العمل لصالح تجار المحافظة.

فيما وافق المجلس على ضم الأعضاء المنتسبين، وهم "هند جوزيف أمين، وعادل أحمد خليل، وإيهاب صلاح ثابت، ومحمد سيد محمد سيد، ومصطفى محمد عبد العزيز".

وانتهت الجلسة الأولى لمجلس إدارة الغرفة التجارية بتهنئة العاملين لمجلسهم الجديد، متمنين لهم مزيدًا من العطاء والنجاح والتفوق تحت قيادة عمرو أبو العيون رئيس مجلس الإدارة؟