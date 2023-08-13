 تضرر أكثر من 50 ألف هكتار من المحاصيل في بنجلاديش بسبب الفيضانات - بوابة الشروق
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تضرر أكثر من 50 ألف هكتار من المحاصيل في بنجلاديش بسبب الفيضانات

دكا (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 12:04 م

تضررت مساحة تقدر بنحو 50 كيلومترا من الطرق المنتشرة في 41 دائرة بشاتوجرام سيتي في بنجلاديش، ومحاصيل منتشرة على مساحة تزيد على 50 ألف هكتار من الأراضي في المنطقة، بسبب الفيضانات.

وأفادت صحيفة "ذا ديلي ستار" اليومية التي تصدر باللغة الانجليزية في بنجلاديش، اليوم الاحد، بأن الفيضانات أضرت أيضا بـ19ر2 كيلومتر من المصارف، و2 كيلومتر من ممرات المشاة في المدينة، كما تضررت الطبقة العليا في عدة طرق بمناطق تابعة لشاتوجرام سيتي، مما تسبب في معاناة كبيرة للسكان.

من جانبه، قال منير الهدى، وهو كبير المهندسين الإضافيين في شاتوجرام سيتي، إنه سيتم طلب مبلغ من المال من الحكومة المحلية لإصلاح الطرق المتضررة.

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