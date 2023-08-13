 الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية إطلاق نار من داخل قرية يعبد استهدفت نقطة عسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية إطلاق نار من داخل قرية يعبد استهدفت نقطة عسكرية

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 1:15 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إطلاق نار في الليلة الماضية من داخل قرية "يعبد" (الواقعة على بعد 18 كيلومترا من جنين)، استهدفت نقطة عسكرية تقع بالقرب من القرية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي ادرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نُفذت عملية إطلاق نار من داخل قرية يعبد، الليلة، استهدفت نقطة عسكرية قرب القرية"، مضيفا أن "القوات المتواجدة في الموقع ردت بإطلاق النار" .

وأوضح المتحدث أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات بين القوات الاسرائيلية، كما لم تُحدث أضرارا.

وأضاف: "عقب عمليات مسح، تم ضبط حقائب بالقرب من مسجد في القرية، لتبدأ قوات الجيش في ملاحقة المشتبه بهم".

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