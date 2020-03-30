وزير الداخلية الكويتي يوجه بتطبيق القانون على الجميع

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، قيادات الوزارة إلى الاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين، وتطبيق القانون على الجميع.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، صباح الأحد، جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعًا أمنيًا مع عدد من الوكلاء المساعدين، بحضور وكيل (الداخلية) الفريق أنور البرجس؛ استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة، للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد.

ورحب الشيخ طلال الخالد بقيادات المؤسسة الأمنية، واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد، والخطط الموضوعة في هذا الشأن، متوجها ببعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي ظواهر سلبية.

كما وجه بالتواجد الميداني، وبذل المزيد من الجهد والعمل، والتنسيق التام بين كل القطاعات الأمنية، وأعطى بعض التعليمات والتوجيهات التي تساعد على دقة وإنجاز العمل.

وأكد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، داعيا إياهم إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.