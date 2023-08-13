مسجد المصطفى بشرم الشيخ يحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

حصل مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) الأولى.



وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) الأولى لمسجد المصطفى، بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة، والتي أشادت بالمسجد.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن مسجد المصطفى يعد ثالث مسجد على مستوى المحافظة يحصل على هذه الشهادة، حيث حصل مسجد الصحابة بشرم الشيخ على هذه الشهادة، ومسجد الروضة بمدينة طور سيناء.



وأشار إلى أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد من مبنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، ويجري إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.



جدير بالذكر أن مسجد المصطفى افتُتح في 26 أكتوبر 2007، وهو أحد أشهر معالم مدينة شرم الشيخ السياحية، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه جمعت عن طريق التبرعات المقدمة من جمعية أحباب المصطفى، إضافة إلى التمويل حكومي.



وتبلغ مساحة المسجد 27 ألف متر، وارتفاعه 12 مترا، ويبلغ ارتفاع المآذن 71 مترًا، وارتفاع قبته 31 مترًا، وتضم حديقته 143 نخلة و85 شجرة مثمرة و10 نخلات زينة، ويوجد بالمسجد 30 عمود إضاءة خرساني، و49 عمود إضاءة حديدي، ويحتوي على 31 دورة مياه، ويستوعب بالداخل نحو 3000 مصلٍ و1000 مصلٍ بمنطقة القباء الملحقة به.