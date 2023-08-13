تقرير: زلزال يضرب منطقة قريبة من موقع للتجارب النووية بكوريا الشمالية

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ضرب زلزال طبيعي بلغت قوته 3ر2 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد المنطقة القريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأرصاد قولها إن الزلزال وقع على بعد حوالي 42 كيلومترا شمال غربي كيلجو بمقاطعة هامجيونج الشمالية في الساعة 7:55صباحا.

وأضافت أن مركز الزلزال وقع على خط عرض 41.31 درجة شمالا وخط طول 129.16 درجة شرقا وعلى عمق 5 كيلومترات.

يشار إلى أن كيلجو يوجد بها موقع بونجي-ري للاختبارات النووية، والذي أجرت فيه كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست.

وفي عام 2022 وحده، تم تسجيل ثمانية زلازل طبيعية في المنطقة.