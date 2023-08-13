كوريا الجنوبية: القبض على 140 مجرما دوليا بتهم السطو والاعتداء والجريمة المنظمة

ألقى المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، القبض على أكثر من 140 مجرما دوليا، بتهم السطو والاعتداء والجريمة المنظمة.

وفي أعقاب حملة صارمة استمرت 3 أشهر، أعلن المكتب اليوم الأحد، أنه تم القبض على 772 مجرما، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وتشمل القائمة 18 شخصا، في إقليم "جيونجسانج الجنوبي"، حيث يشتبه في أنهم قاموا بتهريب وتوزيع 800 صندوق من النقانق، المصنوعة في الصين، والممنوع استيرادها.

وفي مدينة "أنسان"، عاصمة إقليم "جيونجي"، تم القبض على 8 أجانب لتورطهم في هجوم جماعي بمنطقة نوادي ليلية.

يشار إلى أنه من الأربعاء حتى أواخر أكتوبر المقبل، يعتزم المكتب القيام بحملة ضد الجرائم العنيفة والاقتصادية والمتعلقة بالمخدرات، التي يتورط فيها أجانب في البلاد.