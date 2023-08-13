الحكومة اليمنية توقع مع الأمم المتحدة مذكرة لخفض كلفة التأمين على السفن

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى البلاد.

وذكرت وزارة النقل اليمنية في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن "وزير النقل عبدالسلام حُميد، وقع بالعاصمة المؤقتة عدن مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة من الحوثيين".

وأفاد البيان، بأن الاتفاقية تنص على "وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية".

وأضاف البيان: "سيجري التوقيع على الاتفاق النهائي مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري".

وتسعى الاتفاقية، وفق البيان، إلى "جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات والبضائع".

وأشار وزير النقل اليمني إلى أن " الاتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة"، بحسب البيان.

ويشهد اليمن حربًا بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.