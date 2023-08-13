أياكس يبدأ مبارياته في الدوري الهولندي بالفوز على هيراكليس

استهل فريق أياكس حملته في الدوري الهولندي، بالفوز على هيراكليس 4 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الأولى من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 حيث تقدم هيراكليس بهدف سجله ماريو إنجيلس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتعادل أياكس بهدف سجله ياكوف ميديتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أيضا.

وفي الشوط الثاني، سجل أياكس ثلاثة أهداف عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 75 وستيفن بيرجوين (هدفين) في الدقيقتين 85 والسادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وحصد أياكس أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم وظل هيراكليس بلا رصيد.